В курортных районах Крыма запретили купаться

В нескольких районах Крыма запрещено купаться: вода там не соответствует санитарным нормам.

Как сообщили РИА «Новый День» управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, в рамках санитарно-гигиенического мониторинга качества воды и почвы в зонах рекреации на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели было исследовано более 4 тысяч проб морской воды. В 80 случаях выявлено несоответствие требованиям безопасности по микробиологии.

Такая вода обнаружена в Алуште и Севастополе, а также Бахчисарайском и Симферопольском районах.

«Всем территориям, где выявлены нестандартные пробы, вручены постановления о временном запрете купания, но загорать на них можно», – сообщили в ведомстве.

Отметим, в текущем году в Крыму должны работать 439 официальных пляжей, в Севастополе – 24. Однако к концу июня выдано всего 370 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии пляжей санитарным правилам и условиям безопасного отдыха, 16 из них – в Севастополе.

Симферополь, Лиана Макоба

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