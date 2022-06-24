Запрет на выезд мужчин из Украины закрепят законодательно

Запрет на выезд мужчин из Украины собираются закрепить законодательно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верховную раду внесен проект, закрепляющий на законодательном уровне запрет мужчинам 18-60 лет выезжать за пределы страны.

Пока порядок выезда из Украины граждан мужского пола регулируется только указом президента. Поэтому авторы инициативы предлагают добавить в закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» новую статью, регламентирующую процесс во время военного положения.

Исключения предлагается сделать для следующих категорий:

мужчин, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчин, самостоятельно воспитывающих детей в возрасте до 18 лет;

мужчин с официально подтвержденной инвалидностью или временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья;

студентов заведений профессионального и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования.

Кроме этих лиц, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, определенным кабмином Украины.

Также предлагается установить, что ряд категорий могут быть призваны на военную службу с их согласия и проходить военную службу в пределах области, в которой они зарегистрированы или живут. Речь, в числе прочего, идет о людях с инвалидностью или признанных временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Напомним, военное положение на Украине введено до 23 августа.

Киев, Платон Ефимчук

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