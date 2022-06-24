Из Николаева выехала половина населения – мэр призывает уезжать всех

Боевые действия на Украине продлятся неопределённо долго, не исключено, что граница фронта приблизится к центру Николаевской области. Поэтому оставшимся жителям следует продолжать эвакуацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Я рекомендую всем покидать город, так как неизвестно, когда это всё закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч», – сказал он.

В отличие от избранного народом мэра, назначенный Киевом глава Николаевской области Виталий Ким пытается «успокоить население», утверждая, будто на линии фронта есть некий «успех».

«Сенкевич рекомендует как обычно, у кого возможность есть – уезжайте, предоставляем автобусы. Но ничего не изменилось, наоборот – у нас есть успех и мы его развиваем», – заявил Ким.

Симферополь, Валентин Карамазов

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