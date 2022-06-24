На фронте массово погибли самые опытные – экс-боевик АТО

Российская армия сосредоточилась на главных для себя участках фронта, получив подавляющее преимущество на конкретных направлениях. За счёт этого наносится огромный урон украинским войскам, при этом гибнут самые опытные военнослужащие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил активный участник АТО в Донбассе 2014-2015 годов, командир одного из нацбатов Семён Семенченко.

«Сейчас они сузили свою деятельность на узких участках фронта, сделали так, что там преимущество у них в силах и средствах в несколько раз. И, самое главное, услышьте меня, к сожалению, они выбили очень много парней, очень много парней погибли именно с опытом. Именно тех, которые останавливали агрессию в начале войны. Я имею в виду, в марте и апреле», – сетует боевик.

По его мнению, сейчас необходимо срочно организовать профессиональную подготовку новых подразделений.

«Сейчас очень важно сделать мобилизационную базу, базу по обучению парней, чтобы эти потери восполнить, потому что, к сожалению, так не работает, что есть большое количество теробороны, большое количество бойцов, но они не научены, они без опыта. К сожалению, при такой войне с авиацией, с артиллерией, не будет победы», – приводит слова Семенченко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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