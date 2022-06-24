Минобороны Украины закрыло информацию по Лисичанску и Северодонецку

Генштаб Украины сейчас не комментирует информацию о «возможном выходе украинских военных из Северодонецка и Лисичанска Луганской области», поскольку сейчас там «самый горячий кусок фронта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Отметим, сейчас союзная армия РФ и ЛДНР уже ведёт бои на окраинах Лисичанска. Украинские формирования массово сдаются, а с территории завода «Азот» в Северодонецке бегут укрывавшиеся там боевики.

«Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины. Хотел бы призвать и журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации», – заявил Мотузяник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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