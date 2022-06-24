Крымские ученые получили новые данные по качеству днепровской воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, пробы были взяты в конце апреля, причем район исследования расширили – взяли воду на входе канала на территорию полуострова (Армянск) и в Джанкое.

Проанализировав полученный материал, специалисты установили, что концентрация Цезия-137 в воде в районе Армянска значительно меньше концентрации этого радионуклида в Черном море, а в районе Джанкоя – ниже предела его обнаружения в окружающей среде.

Более того, ученые отметили снижение концентрации искусственного радионуклида Стронция-90 по сравнению с пробами, взятыми в марте, во время весеннего половодья, в 17 раз.

«Полученные результаты свидетельствуют о высокой значимости гидрологических процессов Северо-Крымского канала в кондиционировании и выносе растворенных радионуклидов 90Sr из его экосистемы, – отметили в институте. – Как в марте, так и в апреле уровни искусственных радионуклидов были значительно ниже уровней вмешательства, указанных в Приложении к НРБ 99/09 РФ (Нормы радиационной безопасности) по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде. Мы зафиксировали и более низкие значения, чем в марте и в пределах допустимых норм по общей взвеси, органических загрязнителей, углеводородов, ртути».

Севастополь, Лиана Макоба

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