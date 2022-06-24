Поставки США уже не отменят крах Украины в Донбассе – CNN

Росийские военные учли опыт первых двух месяцев боевых действий, добились лучшей координации воздушных и наземных атак, улучшили логистику и получили неоспоримое преимущество на востоке Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в статье военного эксперта Джима Скиутто на сайте CNN, который ссылается на двух неназванных американских чиновников, знакомых с разведданными.

По его словам, в Белом доме уже поняли, что поставки вооружений ничего не изменят.

«США не ожидают, что новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, включая РСЗО HIMARS, изменят ситуацию на поле боя отчасти потому, что эти системы пока отправляются как с ограниченным радиусом действия, так и с ограниченным количеством боеприпасов», – пишет журналист.

Кроме того, начались проблемы с восполнением запасов вооружений в самих США.

«У себя дома США и партнёры по НАТО начинают осознавать пределы поставок некоторых передовых вооружений, включая переносные зенитные ракеты и противотанковые ракеты Javelin. Эти системы вооружений имеют сложные линии производства, а это означает, что на замену тысяч таких ракет, уже поставленных украинским силам, могут уйти годы», – отмечает автор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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