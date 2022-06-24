Экс-главу Крыма обвинили в краже артефактов из музеев полуострова

Генпрокуратуры Украины заявила о разоблачении очередной группы, «финансировавшей действия по свержению конституционного строя или захвата государственной власти, а также изменения государственной границы Украины».

Кроме того, члены группы обвиняются в выводе денежных средств из Украины в Россию, а также в ведении бизнеса на территории Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве сообщают, что в ходе обысков у одного из «разоблаченных» изъяли коллекцию из более 2,5 тысяч монет Южного Причерноморья времен скифского и боспорских Царств, города-государства Ольвии.

Обнаружены скифские мечи акинаки, ножи, кольчуга 12 столетия, шлемы эпохи эллинизма, посуда Трипольской культуры. Эксперты Национального музея истории Украины отнесли более 2 тысяч изъятых исторических артефактов к эпохам от бронзового века до эпохи позднего средневековья.

В ГПУ утверждают, что изъятая коллекция насчитывает более 6 тысяч экспонатов и стоит несколько миллионов долларов, при этом часть коллекции похищена из музеев Крыма. И приводят в пример, якобы, обнаруженную в ходе обысков старинную книгу «Саркофаги Галлии», которая хранилась в Русском археологическом музее Константинополя, а затем – в библиотеке Херсонесского музея-заповедника.

По сообщениям СМИ, речь идет о бывшем председателе Совета министров Крыма (2001 – 2002 годы), бывшем народном депутате Украины (1994 – 2006), а ныне первом заместителе председателя Федерации профсоюзов Украины Валерии Горбатове.

Его самого задержать не удалось: по некоторым данным, он покинул Киев еще несколько месяцев назад.

Киев, Платон Ефимчук

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