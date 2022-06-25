Сложные выходные: погода не дает в Крыму расслабиться

Сегодня в Крыму ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение субботы на полуострове возможны кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град.

Уточним, что одни из тех мест, где прогнозируются сильные ливни, град и шквалистый ветер, является Симферополь. Дожди и грозы ожидаются по всему побережью.

В воскресенье станет поспокойнее, но вероятность дождей и гроз велика.

Симферополь, Лиана Макоба

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