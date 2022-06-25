В Крыму продлили режим высокого уровня опасности

В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 20 часов 10 июля «желтый режим» продолжает действовать

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов;

• на объектах республиканских министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, Госкомитета РК по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация в Республике Крым находится под контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, безопасность жителей и гостей региона в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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