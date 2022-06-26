Сильные ливни подтопили столицу Крыма

В Крыму сильные ливни подтопили Симферополь и пять окрестных сел.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК и Севастополю, минувшей ночью в районе крымской столицы выпало 33 мм осадков, что составляет примерно половину июньской нормы.

В итоге в зону подтопления попали дома, расположенные в низинах, в Симферополе и в селах Леснолесье, Доброе, Лозовое, Пионерское, Андрусово. Сейчас на местах работают оперативные группы МЧС.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни непогода не отступит: сегодня и завтра на полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквалистый ветер. На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра.

Симферополь, Лиана Макоба

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