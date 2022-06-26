Платформа «Черноморнефтегаза» снова атакована

Буровая платформа «Черноморнефтегаза» вновь подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экстренные службы Крыма.

Telegram-канал Baza уточняет: удар был нанесен по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». Снаряд угодил в вертолётную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

Как уже сообщал «Новый День», 20 июня ВСУ ударили по платформам «Черноморнефтегаза», на которых в момент удара находились 109 человек. 3 человека пострадали, 7 пропали без вести.

Севастополь, Олег Яковенок

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