«Демилитаризация РФ до Урала» – Киев выдвинул новое мирное условие Москве

«Цивилизованный мир Украины с РФ» возможен только после полной демилитаризации России, как минимум, всей её европейской части.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, последние ракетные удары по Киеву РФ совершала из акваторий Каспийского и Черного морей, а также из воздушного пространства Белоруссии. Это, утверждает он, является стратегической угрозой безопасности всего Евросоюза.

В связи с этим Резников призвал предоставить Украине современные средства ПВО. А также усилить санкционный режим, чтобы Россия не могла производить высокотехнологичное оружие, в том числе крылатые ракеты.

«Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация, как минимум, европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами», – заявил Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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