Литва грозит наложить вето на решение ЕС возобновить транзит в Калининград

Вильнюс намерен наложить вето, если Еврокомиссия разрешит полностью восстановить транзит товаров в Калининград из России через ЕС, то есть, через территорию Литвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на европарламентария от Литвы Пятраса Ауштрявичуса сообщает издание Delfi.

«На этой неделе в ЕС прошло несколько встреч. Литва высказала бескомпромиссную позицию по поводу необходимости сохранения ранее согласованной позиции и не поддаваться российскому давлению... К сожалению, представитель одного государства предложил пересмотреть Положение о введении санкций», – заявил Ауштрявичус.

По его словам, сейчас в Еврокомиссии готовится документ, который позволит доставлять подсанкционные товары «из России в Россию» через территорию Литвы. И Литва, несомненно, ветирует это решение.

Ранее президент Литвы Гитанас Наусела заявлял, что его страна не станет снимать ограничения на транзит грузов в Калининградскую область и не собирается делать уступок РФ.

Напомним, 17 июня Литва заблокировала транзит в Калининградскую область до 50% грузов из России, которые подпадают под санкции ЕС для ввоза в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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