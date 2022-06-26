Лондон решил добиваться от Москвы освобождения приговорённых в Донбассе наёмников

Великобритания сделает всё возможное, чтобы «вернуть на родину своих граждан» Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых суд ДНР приговорил к смертной казни за участие в военных действиях «против РФ на стороне Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

Она повторила тезисы английской пропаганды о том, что эти наёмники были «контрактниками украинской армии», а поэтому «являются военнопленными».

«Это – фиктивное дело. Говорить о них как о наёмниках – совершенно недопустимо. Они – не наёмники. Они – военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права», – негодует Симмонс.

Напомним Верховный суд ДНР приговорил трёх иностранцев – граждан Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к исключительной мере наказания за наёмничество и военные преступления против народа Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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