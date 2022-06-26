«Паспорт гражданина США»: в Азовстали обнаружены останки сожжённых нацистами западных наёмников

Более десяти сожжённых тел иностранных наёмников обнаружены в подземелье «Азовстали» в Мариуполе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил военный репортёр Андрей Руденко.

По его словам, по всей видимости, все они были уничтожены оборонявшимися украинскими неонацистами по приказу сверху.

«В одном из бункеров на заводе Азовсталь мы обнаружили крематорий, где были уничтожены более десяти тел наемников. Скорее всего, понимая, что плена не избежать, нацистам была отдана команда на уничтожение иностранцев. Были сожжены документы и личные вещи, но, видимо в спешке, нацисты не проверили результат, а может и по своей тупости. Часть документов сгорела не дотла и нами были обнаружены остатки паспорта гражданина США и ещё много разных интересных доказательств. Причём этот бункер первый, но не единственный с такими сюрпризами для мирового сообщества», – написал Руденко у себя в телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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