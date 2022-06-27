В Нидерландах начали выселять украинских беженцев из принимающих семей

В Нидерландах готовятся к наплыву украинских беженцев в муниципальные приюты: местные жители начали массово обращаться к властям с просьбой забрать «гостей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в южной части страны в семьях живут несколько тысяч украинцев. В муниципалитетах Брабант, Холландс-Мидден, Лимбург, Утрехт сообщают, что беженцев все чаще возвращают в приюты из принимающих семей.

«Медовый месяц закончился, достаточно, – цитирует представителя администрации региона Брабант-Зюйдост издание NU.nl. – Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме».

Причин, по которым жители страны отказывают беженцам в гостеприимстве, много, отмечают чиновники: от нехватки свободного места до проблем между принимающей семьей и постояльцами.

Власти станы отмечают, что им приходится резервировать места для украинцев в приютах практически всех регионов, принявших беженцев.

Москва, Игорь Юров

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