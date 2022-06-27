В Крыму объявили режим ЧС

В центральной части Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные на полуострове прошли сильные ливни. В Алуште, Бахчисарайском, Белогорском, и Симферопольском районах объем выпавших осадков составил от половины до месячной нормы июня.

«В Симферопольском районе подтоплено 6 населенных пунктов, в городе Симферополе – по 14 адресам, в Белогорском и Бахчисарайском районах – по 3 населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», – сообщил Аксенов.

В Симферополе вышла из берегов река Салгир, обрушилась часть моста, отремонтированного в 2019 году.

«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», – заявил глава РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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