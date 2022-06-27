Крым продолжает заливать

В Крыму продолжаются дожди, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в разных частях полуострова, включая Симферополь, ожидаются сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду.

На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1 м; в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек на 1 -2 метра, в низких местах не исключен выход воды на пойму. В селевых бассейнах есть угроза формирования селей.

На вторник в Крыму тоже обещают дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

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