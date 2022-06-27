В Крыму нашли новую пещеру

В Крыму обнаружили новую пещеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время строительных работ в районе Петровской балки искусственная траншея уперлась в полость, присыпанную щебнем.

Разобрав завал, строители обнаружили вход в пещеру диаметром около полуметра и вызвали ученых.

«Пещера необычная. Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки, – рассказал спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин. – Пещера выработана напорными водами. Пока нами пройдено пять метров, далее стоит небольшое озеро. Нужно дождаться устойчивой сухой погоды и продолжить исследование».

По словам Самохина, в пещере наблюдаются все условия для образования карста, а во время дождя в нее втекает ручей, что указывает на наличие подземной гидросистемы.

Симферополь, Лиана Макоба

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