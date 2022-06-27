«Срочно нужно много денег» – Минфин Украины ожидал, что спецоперация закончится в марте

Боевые действия обходятся бюджету Украины в 5 миллиардов долларов ежемесячно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, в Минфине полагали, что спецоперация РФ продлится месяц, максимум, три. Поэтому Украине абсолютно не хватает уже полученной от Запада финансовой помощи для покрытия всех текущих расходов. Сейчас Киев поддерживает интенсивную коммуникацию с западными партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует много согласований и времени.

«Мы ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем», – жалуется Марченко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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