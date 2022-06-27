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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 27 июня 2022, 16:12 мск

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Зеленский попросил G7 завершить спецоперацию РФ «до зимы»

Фото: администрация Зеленского

Президент Владимир Зеленский очень хочет, чтобы боевые действия на Украине закончились до зимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он попросил лидеров стран G7 во время своего онлайн-обращения к ним.

Кроме прочего, Зеленский потребовал срочно предоставить системы противовоздушной обороны, ужесточить санкции против России и предоставить Украине гарантии безопасности.

Также украинский президент заявил о необходимости «поддержать Украину в вопросе экспорта зерна и послевоенного восстановления».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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