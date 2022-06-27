В Крыму эвакуировали интернат для детей-инвалидов

В Крыму пришлось эвакуировать интернат для детей-инвалидов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», потоки, образовавшиеся из-за сильных ливней, смыли ограждении на территории учреждения, расположенного в Белогорском районе, вода начала подступать к зданию.
Эвакуировали 95 детей, 23 из них в рамках программы паллиативной помощи, перевели в Центральную районную больницу Белогорска.
Остальные проведут остаток сезона в Центре профессиональной реабилитации в Евпатории.
Тем временем, вода стала постепенно отступать от интерната.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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