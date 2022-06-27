Кличко призвал киевлян готовиться к «пониженной температуре» в квартирах зимой

Предстоящей зимой температура в квартирах киевлян «может быть ниже обычной».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире традиционнного национального телемарафона.
По его словам, «отопительный сезон будет непростым». Без существенной поддержки государства город в одиночку не справится.
«Мы делаем сейчас всё для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме, но все остальные вопросы лежат в плоскости государства, и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей», – заявил Кличко.
Он пообещал «по возможности» вовремя начать отопительный сезон и не увеличивать тарифы для населения.
Симферополь, Валентин Карамазов
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