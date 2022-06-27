В ночных клубах Киева ежедневно отлавливают до двухсот человек для отправки на передовую

В Киеве в результате очередной облавы по ночным клубам во время комендантского часа были схвачены 219 мужчин призывного возраста. Всем им были вручены повестки с обязательным предписанием явиться в двухдневный срок в военкомат. В ином случае нарушителям грозит уголовное наказание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Нацполиции Киева.

Отмечается, что только в двух заведениях во время комендантского часа развлекались 413 человек.

«Составлено 73 административных протокола за распитие алкогольных напитков в запрещённых местах, мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также у некоторых найдены наркотики», – сообщили в полиции.

Всего за неделю были отправлены на фронт около полутора тысяч человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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