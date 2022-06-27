В Симферополе может подтопить еще ряд территорий

В Симферополе может подтопить еще ряд улиц. Это вызвано сбросом воды из водохранилища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Крыма состоялось рабочее совещание по минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах.

В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище. По информации заместителя директора ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» Юрия Щербакова, фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может дойти до подпорного уровня. Поэтому дополнительного сброса воды избежать не удасться.

«Существует угроза подтопления ряда территорий в Симферополе (от улицы КИМ до поселка Комсомольское) и Симферопольском районе, – сообщил глава Крыма. – Прошу граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи, документы в безопасное место.

Важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб, не допустить жертв. Для этого задействованы все силы и средства, круглосуточно работает телефон экстренных служб 112».

Симферополь, Лиана Макоба

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