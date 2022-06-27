В Крыму остыло море

У берегов Крыма значительно снизилась температура воды в море. Похолодание связано с циклоном, задержавшимся на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за постоянных дождей и ветра море в отдельных частях побережья остыла почти на 10 градусов. По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Холоднее всего вода сейчас в Феодосии – не выше плюс15 градусов. Теплее всего – в Черноморском – плюс 23. В Севастополе и Азовском море – плюс 22.

На ЮБК от плюс 17 в Алуште до плюс 21 в Ялте.

Симферополь, Лиана Макоба

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