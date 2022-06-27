В Севастополе начали передавать в частные руки леса

В Севастополе начинают передавать леса в частные руки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые пять территорий уже готовят к аукциону. Застраивать или огораживать их запрещено. Предполагается, что эти участки будут общедоступными и останутся под контролем экологов, но арендаторы смогут использовать их для оказания дополнительных услуг: например, организовывать палаточные лагеря и другие места для отдыха.

«Рекреационная деятельность на этой территории будет осуществляться с учетом требований Лесного кодекса и Положения об особо охраняемых природных территориях, если участки находятся на ООПТ. Строительство никаких капитальных объектов там не предусматривается», – заверила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

На территории Севастополя насчитывается два десятка давно сложившихся мест отдыха. Часть из них будет передана в частные руки, а такие популярные как Учкуевка, Инжир или Турецкая поляна останутся в ведении дирекции ООПТ и лесного хозяйства.

Севастополь, Илья Пелехов

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