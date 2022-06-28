В Симферополе бурный поток заблокировал детей на мосту

В Симферополе во время наводнения спасли двух детей.

Как уже сообщал «Новый День», из-за сильных ливней река Салгир в крымской столице вышла из берегов и затопила часть территорий. В том числе и набережную. Во время разлива воды двое детей 14 и 13 лет поднялись на пешеходный мост, а спустится с него уже не смогли: поток был таким бурным, что подростков бы просто смыло, попытай они выбраться самостоятельно.

Вызов в службу спасения поступил вчера около 21 часа. Спасатели вброд перешли паводковый рукав реки, навели веревочные перила и эвакуировали детей в безопасную зону», – сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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