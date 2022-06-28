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Вторник, 28 июня 2022, 12:17 мск

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Крымчанка лишилась половины миллиона из-за азартной дочери

Крымчанка несколько месяцев воровала деньги у матери и просаживала их в интернете.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, жительница Ялты обратилась в полицию, заявив, что у нее пропали 500 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что деньги в течение длительного времени брала ее 28-летняя дочь. Деньги она тратила в онлайн-казино. Игроманка во всем созналась. Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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