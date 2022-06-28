В Крыму продолжают ликвидировать последствия стихии

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ливней.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, всего от непогоды пострадали 17 населенных пунктов в 5 муниципалитетах. На утро вторника подтопленными оставались 2 многоквартирных здания, 132 частных дома, 216 приусадебных участков.
В частности, в Симферопольском районе подтопления остались в селах Укромное и Новоандреевка, а также в поселке Гвардейское.
А вот энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды, практически везде восстановлено.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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