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Вторник, 28 июня 2022, 12:17 мск

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В Крыму продолжают ликвидировать последствия стихии

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ливней.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, всего от непогоды пострадали 17 населенных пунктов в 5 муниципалитетах. На утро вторника подтопленными оставались 2 многоквартирных здания, 132 частных дома, 216 приусадебных участков.

В частности, в Симферопольском районе подтопления остались в селах Укромное и Новоандреевка, а также в поселке Гвардейское.

А вот энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды, практически везде восстановлено.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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