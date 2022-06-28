В Крыму объявляется чрезвычайная ситуация

В Крыму вводят режим ЧС регионального характера – об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на официальном портале правительства РК уже опубликован указ о введении режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории Симферополя и Симферопольского района. Кроме того, было принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации и на территории Белогорского района.

«С учетом масштабов подтопления сегодня будет подписан указ об объявлении ЧС регионального характера», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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