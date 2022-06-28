У Запада закончились советские вооружения для поставок Украине – CNN

Возможности США и Европы обеспечить в достаточной мере украинскую армию западными артиллерийскими системами и боеприпасами к ним ограничены. В то же время советские снаряды и оружие уже выкуплены у всех, кто согласился продать (прежде всего – страны Восточной Европы), и отправлены на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на чиновников американской администрации, знакомых с данными разведок, сообщает CNN.

«Несмотря на выделение американской стороной очередного пакета военной помощи Украине, США и их союзники не в состоянии поставлять Киеву вооружение в таких количествах и в такие сроки, которые необходимы для успешного контрнаступления. Обучение украинских военных работе с западным оружием – ещё одна проблема, так как оно требует времени», – отмечают в издании.

По информации CNN, в настоящий момент западные союзники Украины «охотятся» за советским вооружением и боеприпасами по всему миру, чтобы покупать их и передавать Киеву, однако без особого успеха.

«Учитывая чудовищную скорость, с которой украинцы израсходовали свои старые боеприпасы в ожесточенных артиллерийских боях в Донбассе, чиновник Белого дома заявил, что «оружие советских времен буквально выметается со всей земли», – заключают авторы статьи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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