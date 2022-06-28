Киев обвинил Кремль в «антисемитизме» и грозится забрать Крым «без попыток, сразу»

«Отдельные кремлёвские деятели» в своём «антисемитском и украинофобском воображении» видят Крым российским, однако однажды им придётся расстаться с этими мыслями, причём – в один миг.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, реагируя на реплику замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что «любая попытка посягнуть на Крым – это объявление войны России».

«Крым ваш» может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено без попыток, сразу», – отрезал Данилов.

Пассаж Данилова об «антисемитизме», по всей видимости, является намёком на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что среди евреев было и есть много тех, кто поощряет и поддерживает нацизм, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

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