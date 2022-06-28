Джонсон после заявлений Киева поспешил заверить, что конфликт «не выйдет за пределы Украины»

Британия очень серьёзно работает над тем, чтобы вооружённый конфликт Москвы и Киева «не вышел за пределы Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам саммита G7 заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Guardian.

Напомним, накануне советник главы администрации Зеленского Алексей Арестович похвастался, что Киеву удалось «столкнуть лбами» Россию и Запад, о чём свидетельствует растущее напряжение на границах РФ и Прибалтики и надвигающаяся угроза развязывания Третьей мировой войны.

«Я не считаю, что до этого дойдёт. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», – поспешил прокомментировать Джонсон.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»