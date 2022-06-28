В Крыму жалуются на сокращение турпотока, но цены не снижают

В Крыму констатируют значительное снижение турпотка, но цены не меняют. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», аэропорт Симферополя, в минувшем году принявший 5 млн человек, закрыт с 24 февраля. Власти Крыма сначала надеялись, что авиаперевозки можно будет компенсировать железнодорожным и автомобильным транспортом, но май и июнь показали, что их надежды не оправдались.

«В связи с ограничением авиасообщения значительно снизилось количество туристов, прибывающих в Крым в этом курортном сезоне. Республика Крым по сравнению с другими регионами наиболее пострадала от снижения турпотока, – заявил сегодня Аксенов. – По расчетам, запланированных показателей по объективным причинам достичь в этом году не удастся».

До 1 июля правительство РК собирает и систематизирует статистику по загрузке, чтобы выработать предложения по мерам поддержки для туроператоров, отельеров, предприятий общепита.

При этом Аксенов отметил: «Цены на отдых по большей части сохраняются на прежнем уровне. Надеюсь, что принятые меры сделают отдых более доступным для гостей Крыма».

Симферополь, Лиана Макоба

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