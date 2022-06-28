Среди членов НАТО внезапно обнаружился союзник России

Среди членов НАТО обнаружился партнер России в Черноморском регионе. Об этом заявил обозреватель издания The National Interest Шушаник Минасян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Черное море является регионом стратегического влияния на Балканы, Центральную Европу, Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ, север Ближнего Востока.

Через него проходят транспортные пути, по которым в Европу доставляются в первую очередь углеводороды.

Но, несмотря на столь важное значение, Запад в последние 30 лет – после развала СССР – не уделял региону большого внимания, отведя Турции роль противовеса по сдерживанию России.

Однако, вместо того, чтобы увязнуть в противостоянии, что обеспечило бы будущее доминирование Запада, Москва и Анкара занялись созданием нового регионального порядка, соответствовавшего интересам обеих сторон, и создали сбалансированную взаимодополняемую модель отношений, основанную на взаимном признании сфер влияния и готвности идти друг другу на уступки.

По словам Минасяна, в этом формате нет места западным партнерам Турции, которая подала четкий сигнал: она предпочитает сотрудничать с Россией, несмотря на разногласия по различным вопросам.

Геополитические процессы в Черноморском регионе начали меняться еще после 2007 года, но США и их союзники обнаружили это только сейчас, что стало для них полной неожиданностью, отмечает обозреватель. Они не заметили, что Турция переходит от прозападной идеологии к авторитарному неоосманскому экспансионистскому национализму.

Поэтому для них стали сюрпризом запрет на рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, наложенный Анкарой, а также отказ присоединяться к антироссийским санкциями из-за ситуации на Украине.

Западу придется радикально пересмотреть свою стратегию в условиях укрепляющегося сотрудничества России и Турции, резюмирует автор.

Москва, Игорь Юров

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