В Крыму подвели итоги разгула стихии

В Крыму подвели предварительные итоги разгула стихии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за несколько дней ливней подтопленными оказались 719 домовладений, 10 многоквартирных домов, 258 приусадебных участков, 4 объекта социальной сферы.
Власти Крыма обещают до конца недели оценить ущерб, нанесенный каждому дому или квартире.
«Первоначальная материальная помощь составит 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, зарегистрированного в домовладении. Компенсации за пострадавшие автомобили будут выплачиваться за счет внебюджетных средств», – заявил глава РК Сергей Аксенов.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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