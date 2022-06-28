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Среда, 29 июня 2022, 00:27 мск

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Ущерб, нанесенный интернату для детей-инвалидов, оценили в десятки миллионов рублей

Ущерб, нанесенный Белогорскому интернату для детей-инвалидов, наводнением оценен в 20 млн рублей. Об этом заявила вице-премьер, министр соцзащиты Крыма Елена Романовская.

Как уже сообщал «Новый День», из интерната эвакуировали 95 детей.

«По предварительным данным материальный ущерб от подтопления в детском доме-интернате составил 20 миллионов рублей, – сказала Романовская. – Вода с территории полностью сошла, но из-за подтоплений полностью разрушен забор, беседки, потерян весь транспорт и местный трансформаторный пункт».

Сегодня с помощью коммунальной техники начнут убирать завалы. Восстановить интернат обещают к 1 сентября.

Белогорск, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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