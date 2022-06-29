В Крыму рассказали, как будут ходить поезда и автобусы в Херсонскую и Запорожскую области

С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», запланировано по два рейса в день из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск и обратно:
Симферополь – Херсон (стоимость 1300 рублей в одну сторону):
– время отправления от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30;
– время отправления от автовокзала «Херсон» в 06:30 и 14:30;
Симферополь – Мелитополь (стоимость 1300 рублей в одну сторону):
– время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;
– время отправления от автовокзала «Мелитополь» в 08:05 и 14:05;
Симферополь – Бердянск (стоимость 1800 рублей в одну сторону):
– время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;
– время отправления от автовокзала «Бердянск» в 06:00 и 12:00.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления автобуса в рейс.
С 1 июля начинают ходить поезда из Джанкоя до Херсона и Мелитополя:
Джанкой – Херсон (стоимость 310 рублей в одну сторону):
– время отправления из Джанкоя в 9:50;
– время отправления из Херсона в 19:05;
Джанкой – Мелитополь (стоимость 250 рублей в одну сторону):
– время отправления из Джанкоя в 8:30:
– время отправления из Мелитополя в 16:05.
Купить билеты можно будет непосредственно в поезде у проводников (за наличный расчет), на официальном сайте перевозчика и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».
Билеты и на автобус, и на поезд в Крыму продаются за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны.
Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии, добавил Аксенов.
Симферополь, Лиана Макоба
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