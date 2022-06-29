В Крыму рассказали, как будут ходить поезда и автобусы в Херсонскую и Запорожскую области

С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запланировано по два рейса в день из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск и обратно:

Симферополь – Херсон (стоимость 1300 рублей в одну сторону):

– время отправления от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30;

– время отправления от автовокзала «Херсон» в 06:30 и 14:30;

Симферополь – Мелитополь (стоимость 1300 рублей в одну сторону):

– время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;

– время отправления от автовокзала «Мелитополь» в 08:05 и 14:05;

Симферополь – Бердянск (стоимость 1800 рублей в одну сторону):

– время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;

– время отправления от автовокзала «Бердянск» в 06:00 и 12:00.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления автобуса в рейс.

С 1 июля начинают ходить поезда из Джанкоя до Херсона и Мелитополя:

Джанкой – Херсон (стоимость 310 рублей в одну сторону):

– время отправления из Джанкоя в 9:50;

– время отправления из Херсона в 19:05;

Джанкой – Мелитополь (стоимость 250 рублей в одну сторону):

– время отправления из Джанкоя в 8:30:

– время отправления из Мелитополя в 16:05.

Купить билеты можно будет непосредственно в поезде у проводников (за наличный расчет), на официальном сайте перевозчика и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

Билеты и на автобус, и на поезд в Крыму продаются за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны.

Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии, добавил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»