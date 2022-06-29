На юге России обнаружили новый штамм конго-крымской лихорадки

На юге России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сеченовского университета, вирус ККГЛ распространен в ряде стран Африки, на Балканах, Ближнем Востоке и в некоторых государствах Азии, а также на юге европейской части России. Основные источники ККГЛ для людей – клещи и домашний скот. От человека к человеку патоген может передаваться при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями.

Один из основных и серьезнейших симптомов лихорадки – кровоизлияния, геморрагия. Инфекция распространяется стремительно, в тяжелых случаях после пяти дней болезни может развиться внезапная печеночная или легочная недостаточность. Смерть наступает в 30% случаев, причем уже на второй неделе болезни.

Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. Исследованные в российских регионах штаммы патогена относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (один образец) и к абсолютно новому штамму «Европа-3» (шесть образцов).

Ученые выяснили, что риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти выше при инфицировании линией «Европа-1». Исследователи указали на необходимость детально изучить штамм «Европа-3» для оценки его патогенности, генетического разнообразия и географического распространения в России.

«Вспышки ККГЛ регулярно регистрируются в Ставрополье, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, – отмечают в университете. – С 1999 по 2020 год в южных регионах России эпидемиологи выявили 2 361 случай заболевания, 94 пациента умерли.

Вакцины против ККГЛ для людей и животных пока не разработаны. Лечение ограничивается поддерживающей симптоматической терапией».

При этом ученые заявляют, что поводов для беспокойства нет:

«Этот вирус был на территории нашей страны уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес, – утончил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Александр Лукашев. – Ученые ведут постоянную работу по изучению изменчивости вирусов. Наша задача – детально изучить обнаруженную в РФ линию штамма «Европа-3», оценить ее генетические вариации и потенциальное распространение в нашей стране».

Симферополь, Лиана Макоба

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