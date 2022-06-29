В Симферопольском районе Крыма появились новые подтопления

В Симферопольском районе фиксируются новые подтопления. Это связано со сходом воды по реке Салгир.

«На всю прошлую ночь в Крыму были выставлены мониторинговые группы. Осадков нигде не выпало. Вместе с тем в результате схода воды по реке Салгир появились новые подтопления. Это село Новоандреевка Симферопольского района, – цитирует «Крым 24» министра ЧС РК Сергея Садаклиева. – По докладу на утро, за ночь там подтоплено порядка 30 домов и около 50 приусадебных участков».

По информации министра, сейчас сброс из Симферопольского, Партизанского и Загорского водохранилищ сокращен, поэтому уровень воды в реках Салгир и Альма понижается.

Симферополь, Лиана Макоба

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