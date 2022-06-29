Российские туристы переориентировались с Крыма на Кубань

Загрузка отелей Крыма в июне составила около 50%. Это на треть меньше, чем в прошлом году. Таковы данные министерства курортов и туризма Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной проблемой для турсферы полуострова в текущем сезоне стало отсутствие авиасообщения.

Согласно опросу, проведенному экспертами КИГ на средовых туристических площадках (включая форумы и чаты), более половины респондентов (59%) не готовы тратить 3-4 дня на дорогу в одну сторону.

Еще 14% не уверены в безопасности отдыха в Крыму из-за спецоперации на Украине.

Собираются приехать в Крым, несмотря ни на что, 23%. Это почти на половину меньше, чем в прошлом году.

В турсфере отмечают, что основной поток желающих отдохнуть на море переориентировался на Краснодарский край – туда отправляется каждый третий российский турист. Причем в топе не только Сочи, но Анапа и Гленеджик, авиасообщение с которыми, как и с Крымом закрыто. Растущий спрос вызвал скачок цен, но туристов это пока не останавливает. Только в Сочи с начала года зафиксировали уже более 3 млн туристов. Загрузка отелей в июне составила около 85%, а на июль – август прогнозируется не менее 90%.

Симферополь, Лиана Макоба

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