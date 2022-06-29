Зеленский пугает Запад крахом США и «мировой демократии» в случае поражения Украины

Запад «не имеет права» допустить, чтобы Россия победила на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент Владимир Зеленский.

Иначе, по его словам, «проиграет демократия во всём мире», и проиграют сами США.

«Мы не имеем права проиграть... Если мы проиграем, кто бы и что там ни говорил, тогда проиграет демократия, а значит, проиграют США. Проиграют европейские государства, которые декларируют те ценности, о которых мы так много все говорим», – убеждал американцев Зеленский.

Кроме того, он заявил, что Украине необходим «паритет с РФ по вооружениям», а потому Киеву понадобится намного больше оружия, чем США уже успели поставить.

Симферополь, Валентин Карамазов

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