В южной части Лисичанска, куда прорвалась русская армия, действует диверсионная группа из двадцати американских наёмников. Сейчас предпринимаются меры по их нейтрализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва сообщает издание «Донбасс сегодня».

По словам Киселёва, об американской диверсионной группе стало известно благодаря радиоперехвату, проведённому разведкой ЛНР.

«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около двадцати человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы, и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА. Наши разведчики выслеживают их», – доложил помощник главы МВД ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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