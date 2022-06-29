Украинских неонацистов и военных преступников будут судить в Донбассе – Бастрыкин

Причастных к военным преступлениям украинских военнослужащих, а также неонацистов из националистических батальонов будут судить на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Мы договорились с прокуратурами ДНР и ЛНР. Правосудие должно вершиться там», – подчеркнул глава Следкома РФ.
Напомним, в ДНР и ЛНР предумотрена смертная казнь по особо тяжким статьям.
Симферополь, Валентин Карамазов
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