Украинских неонацистов и военных преступников будут судить в Донбассе – Бастрыкин

Причастных к военным преступлениям украинских военнослужащих, а также неонацистов из националистических батальонов будут судить на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Мы договорились с прокуратурами ДНР и ЛНР. Правосудие должно вершиться там», – подчеркнул глава Следкома РФ.

Напомним, в ДНР и ЛНР предумотрена смертная казнь по особо тяжким статьям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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