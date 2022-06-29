Украина разочарована позицией НАТО

Правительство Украины разочаровано НАТО: альянс не хочет видеть страну в своих рядах и не скрывает этого. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Игорь Жовква.

«(Нам говорят): «Вы не член, потому что вы нам не нужны, – цитирует чиновника Bloomberg. – НАТО говорит нам: мы ничего вам не даем».

Несмотря на то, что США, Великобритания и страны Европы направили на Украину большое количество оружия, включая наступательное, а также финансовую помощь для поддержки украинского правительства, альянс, по словам Жолквы, не оправдал ожиданий Украины: «Очевидно, чего мы хотим добиться: это единогласная и громкая поддержка Украины».

Жолква заявляет, что Украина ожидала большей практической поддержки от НАТО. Разочарование стало более сильным после того, как в альянсе благосклонно отнеслись к заявкам на вступление Швеции и Финляндии.

Bloomberg полагает, что НАТО не хочет принимать Украину, чтобы не усугублять отношения с Россией.

Киев, Платон Ефимчук

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