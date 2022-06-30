Население Крыма прирастает украинцами

Население Крыма прирастает мигрантами – об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность жителей республики с 2014 по 2021 год выросло на 2,3% или 43,5 тысячи человек. По итогам прошедшей в 2021 году Всероссийской переписи число крымчан составило 1 млн 935 тыс.

Соотношение городского и сельского населения существенно не изменилось – в городах проживает 50,5 % (577 тыс. человек), в сельских – 49,5 % (958 тыс. человек).

«Увеличение численности происходило из-за миграционного прироста на фоне естественной убыли населения в течение всего межпереписного периода, – отмечают в ведомстве. – В основном в Республику Крым приезжали мигранты из Украины, Узбекистана, Армении, а также других регионов России».

В частности, в минувшем году миграционный прирост составил 12 тыс 343 человека. Почти 7,5 тысяч из них приехали из Украины, из регионов России – около 1,5 тысяч.

Миграция в 2021 году компенсировала 70,4% естественной убыли.

Симферополь, Олег Яковенко

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