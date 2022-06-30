В Крыму подрядчиком, ремонтировавшим обрушившийся мост, займутся следователи

В Крыму следователи проверят подрядчика, проводившего работы по укреплению моста в Симферополе, обрушившегося из-за дождей 26 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», 26 июня из-за обильных дождей в Симферополе вышла из берегов река Салгир и обрушился мост, отремонтированный в 2019 году. Работы проводила компания «Крым-Магистраль».

Теперь следователи выяснят, бли ли нарушения при реконструкции и степень ответственности подрядчика.

Восстановлением моста занимается предприятие ВАД. Движение обещают открыть к концу следующей недели.

Симферополь Июнь 30, Олег Яковенко

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