В Крыму в ДТП попал автобус, пострадали дети

В Крыму попал в ДТП межрегиональный пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром у села Привольное в районе Ангарского перевала. Автомобиль BMW столкнулся с рейсовым автобусом «Ростов – Ялта». Из 15 пассажиров автобуса медицинская помощь понадобилась двоим. В иномарке находились женщина, годовалая девочка и шестилетний мальчик. Все они получили травмы.

В МВД по РК сообщили, что девочка была в тяжелом состоянии, поэтому сотрудники полиции отвезли ребенка в больницу, не дожидаясь «скорой помощи».

ПО факту ДТП начала проверку прокуратура.

Симферополь, Олег Яковенко

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